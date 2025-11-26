Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Was sollen wir(r) bloß tun?

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 26.11.2025
Was sollen wir(r) bloß tun?

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 1: Was sollen wir(r) bloß tun?

44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Eine ältere Dame geistert verwirrt durch ihre Nachbarschaft, ist beim Eintreffen der Polizei jedoch unauffindbar. Ihre Tochter bangt und muss sich der Frage stellen: Hat der Zustand ihrer Mutter medizinische Ursachen oder steckt ein zwischenmenschliches Drama dahinter? - Polizist Tom Meyer wird Opfer eines "Attentats": Ein vermummter Teenager bewirft seinen Wagen mit Gülle. Welche familiäre Krise steckt dahinter?

