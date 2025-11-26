Was sollen wir(r) bloß tun?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 1: Was sollen wir(r) bloß tun?
44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Eine ältere Dame geistert verwirrt durch ihre Nachbarschaft, ist beim Eintreffen der Polizei jedoch unauffindbar. Ihre Tochter bangt und muss sich der Frage stellen: Hat der Zustand ihrer Mutter medizinische Ursachen oder steckt ein zwischenmenschliches Drama dahinter? - Polizist Tom Meyer wird Opfer eines "Attentats": Ein vermummter Teenager bewirft seinen Wagen mit Gülle. Welche familiäre Krise steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1