Einbruch mit NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 14: Einbruch mit Nebenwirkungen
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Einbruchsdrama mit Twist: Ein Schüler wird verdächtigt, doch hat er mit den schockierenden Hintergründen tatsächlich etwas zu tun? - Eine als Häschen verkleidete junge Frau "hoppelt" auf die Wache. Die Ermittlungen ergeben, dass der Hintergrund dieses Aufzugs nicht so lustig ist, wie es aussieht. - Als die Rentnerin Regina Merz verschwindet und eine offenbar verkleidete Person von ihrem Konto Geld abhebt, hat Tochter Simone schlimmste Befürchtungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1