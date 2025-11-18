Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Baby Boom

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 18.11.2025
Baby Boom

Baby BoomJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 22: Baby Boom

45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Vor einer Haustür wird ein Baby gefunden. Wie kommt das unbekannte Kind dahin? Und ist es Zufall, dass in jenem Haus ein unerfüllter Kinderwunsch herrscht? - Claudia malt sich Schlimmes aus, als bei Tochter Svea eine XXL-Summe Bares entdeckt wird. Stammt das Geld etwa aus illegalen Aktivitäten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen