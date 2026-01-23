Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 25vom 23.01.2026
Folge 25: Tödliche Post

44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Als eine 14-Jährige durch einen mysteriösen Brief mit Rasierklingen verletzt wird, müssen die Beamten den Täter ermitteln, bevor er nochmal zuschlägt. - Ein Exhibitionist entblößt sich unerkannt und hinterlässt nackte Angst. Treibt ein Bekannter oder ein Fremder sein Unwesen und verängstigt eine Studentin? - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. Doch schnell wird klar, dass der Schein trügt.

