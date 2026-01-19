Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 53: Zu schnell zu heftig
45 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Ein illegales Straßenrennen endet mit einem Horrorcrash. Am Unfallort befindet sich ein Verletzter - doch war er auch der Fahrer? - Als eine Politesse mitten auf einem Zebrastreifen beinahe überfahren wird, fahnden die Beamten sofort mit Hochdruck nach dem Wagen. - Ein Zehnjähriger verunglückt mit seinem Rad. Ist der Autofahrer schuld, der zuerst bei ihm ist oder hat der Täter Fahrerflucht begangen?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1