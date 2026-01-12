Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 30: Ätzende Intrige
45 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Eine liebende Ehefrau bangt nach einer inszenierten Fake-Säure-Attacke auf ihren Mann um sein Wohlergehen. Wer steckt hinter dem perfiden Anschein-Anschlag? - Eine Halskette mit Nickellegierung sorgt für einen fiesen Hautausschlag bei der Braut. War das etwa die Absicht der Schwiegermutter oder wurde sie selbst vom Juwelier betrogen? - Ein Ehepaar wird am Badesee ausgeraubt. Doch auch ihr neunjähriger Sohn ist samt Hund verschwunden. Wurde der Junge Opfer eines Raubüberfalls?
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1