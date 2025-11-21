Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Die falsche Schwester

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 21.11.2025
Die falsche Schwester

Die falsche SchwesterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 19: Die falsche Schwester

44 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Ein mysteriöser Einbruch führt die Beamten auf die Spur einer verwechselten Identität und die Frage, wer in diesem Fall wirklich das Opfer ist. - Ein gefährlicher Parkour-Stunt mit Folgen: Leon springt - aus Angst, bloßgestellt zu werden. Als sein kleiner Bruder folgt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Nach einem Grillfest wird Rudi verletzt in seiner Laube gefunden. Ein Foto sorgt für Aufregung - und es kommt zu einer Enthüllung, die alles verändert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen