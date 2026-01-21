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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Der gestohlene Rollstuhl

SAT.1Staffel 2Folge 51vom 21.01.2026
Der gestohlene Rollstuhl

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 51: Der gestohlene Rollstuhl

45 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Eine Frau wird vor ihrer Haustür Opfer eines maskierten Rollstuhlraubs. Schnell geraten Verdächtige ins Visier, darunter Menschen aus ihrem direkten Umfeld. - Zwischen Liebe und Geld: Bei den Markwardts eskaliert ein Familiendrama um Vertrauen, Ehre und eine junge Beziehung - die Polizei ermittelt.

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