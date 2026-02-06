Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 15: Akte nix
44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Flucht vor der Gewalt: Welches dunkle Familiengeheimnis steckt hinter Emmas Verletzungen? - Ein nackter Mann im Gebüsch führt die Beamten auf die Spur eines skurrilen Nachbarschaftsdramas, bis alle Hüllen fallen. - Ein Patient sperrt seinen Arzt aus dessen Praxis aus. Doch was steckt hinter dem seltsamen Verhalten des jungen Mannes?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1