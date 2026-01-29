Schlimmer Verdacht: Sex für gute Noten?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 17: Schlimmer Verdacht: Sex für gute Noten?
45 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Ein Lehrer geht zur Polizei, weil er von einer Schülerin mit erotischen Fotos erpresst wird, doch diese behauptet, es sei umgekehrt gewesen. - Scheidungskrieg: Eine Frau verdächtigt ihren Ex, sie in den Laderaum seines Transporters gesperrt zu haben. Sie suchte nach Beweisen, dass er schwarzarbeitet. - Opa dreht durch: Ein Angriff auf den Freund seiner Enkelin enthüllt familiäre Abgründe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1