Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 16: Der Cat-Fischer
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Ein verwüstetes Haus, ein heimtückischer Angriff und ein Catfishing-Profil, das eine virtuelle Romanze in einen Albtraum verwandelt. - Nachdem die Asche einer Verstorbenen gestohlen wurde, wird deren Sohn um Geld erpresst. Zu allem Übel war in der Urne ein bedeutsames Geheimnis versteckt. - Ein wildgewordener Esel sorgt für Probleme auf einem Bauernhof. Schnell wird den Beamten klar, dass hier etwas überhaupt nicht stimmt.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
12
