Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 10: Der Götterbote
44 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Lina Hauser ist verzweifelt: Die Nachbarin hat das Paket mit ihrem Brautkleid angenommen - aber jetzt ist sie verschwunden und die Hochzeit naht. - Bianca Kaufmann ist entsetzt, als ihre Teenie-Tochter Gina beim Stehlen erwischt wird. Leidet sie unter Geldsorgen oder ist eine heimliche Schwärmerei schuld? - Ein Camper tritt barfuß in einen Scherbenhaufen. War es ein Unfall? Die Ermittler stoßen auf ein altes Geheimnis - und eine gefährliche Intrige.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1