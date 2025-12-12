Waffen-Alarm in der KinderbetreuungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 11: Waffen-Alarm in der Kinderbetreuung
45 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Als in einer Kinderbetreuung eine geladene Waffe auftaucht, herrscht Alarmstufe Rot und die Beamten müssen umgehend den perfiden Täter ermitteln - Mysteriöser Armbruch: Eine 16-Jährige ist plötzlich verletzt, will aber nicht sagen, was wirklich geschehen ist. Ist das Mobbing in ihrer Klasse eskaliert? - Ein Betriebsausflug endet tragisch, als ein Kollege bei einer Waldführung in eine Schlagfalle gerät. Galt die Falle ihm oder der Försterin?
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1