Gejammer aus der KühlkammerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 3: Gejammer aus der Kühlkammer
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus wird ein Unschuldiger verdächtigt, Leas Unterwäsche gestohlen zu haben - doch die bizarre Wahrheit liegt direkt in ihrem Umfeld. - Eine Gastronomieleiterin wird mit Hypothermie aus der Kühlkammer gerettet. Die Ermittlungen führen zu verletzten Gefühlen und einem überraschenden Geständnis. - Ein Mann in Schweinsmaske wird vor der Wache aus einem Transporter geworfen - der Fall führt tief hinein in ein Familiendrama um Vertrauen, Rache und Verrat.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1