SAT.1Staffel 2Folge 4vom 25.11.2025
Folge 4: Mein Auto, dein Auto

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Als eine Frau auf dem Bürgersteig beinahe angefahren wird, fahndet die Polizei nach dem Amokfahrer: Will da jemand wahllos Menschen überfahren? - Eine Rentnerin schießt versehentlich mit einer Schreckschusspistole - und löst Ermittlungen gegen den Freund der Enkelin aus. Aber ist es wirklich seine Waffe? - Was eine Mutter und ihr Sohn beim Magnetfischen aus dem Wasser ziehen, sorgt bei der Familie für große Panik. Können die Beamten die hochexplosive Situation retten?

