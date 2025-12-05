Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 5: Rätselhafte Entführung
45 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Eine junge Frau wird im Kofferraum ihres Ex-Freundes gefunden, doch der kann sich angeblich an nichts erinnern. Sagt er die Wahrheit? - Yoga, Diebstahl, Voyeurismus: Eine Spy-Cam in einer Umkleide führt die Beamten auf die Spur eines perfiden Täters. - Ein falscher Polizist ist auf Verbrecherjagd - doch mit welchem Nutzen?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1