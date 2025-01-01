Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Teenage Roadrage

SAT.1Staffel 5Folge 109
Teenage Roadrage

Teenage RoadrageJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 109: Teenage Roadrage

44 Min.Ab 12

Ein Teenager rast mit einem Auto los und fährt dabei seinen eigenen Vater auf dem Motorrad um. Lebensgefahr, denn aus dem Auto läuft brennbare Flüssigkeit aus - Ein junger Mann kommt mit Reizhusten, der keinen Auslöser zu haben scheint, in die Klinik. Eine vergessene Akupunkturnadel bringt die Spezialisten auf eine neue Spur - Ein kleiner Junge wird unter einem umgefallenen Regal begraben und liefert eine abenteuerliche Geschichte dazu ...

