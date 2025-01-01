Meerjungfrauen waschen besserJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 114: Meerjungfrauen waschen besser
44 Min.Ab 12
Der bankrotte Besitzer einer Waschanlage versucht mit unkonventionellen Werbeaktionen Kunden anzulocken - mit gefährlichen Konsequenzen für seine Nichte! - Während eines Kirmesbesuchs ist ein Junge in Glasscherben gefallen. War ihm nur schlecht vom Karussellfahren oder steckt eine gefährlichere Ursache dahinter?- Ein scheinbar alltäglicher Auffahrunfall wird für eine junge Frau zur lebensbedrohlichen Situation. Doch was führten die Unfallverursacher wirklich im Schilde?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1