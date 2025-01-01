Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Meerjungfrauen waschen besser

SAT.1Staffel 5Folge 114
Meerjungfrauen waschen besser

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 114: Meerjungfrauen waschen besser

44 Min.Ab 12

Der bankrotte Besitzer einer Waschanlage versucht mit unkonventionellen Werbeaktionen Kunden anzulocken - mit gefährlichen Konsequenzen für seine Nichte! - Während eines Kirmesbesuchs ist ein Junge in Glasscherben gefallen. War ihm nur schlecht vom Karussellfahren oder steckt eine gefährlichere Ursache dahinter?- Ein scheinbar alltäglicher Auffahrunfall wird für eine junge Frau zur lebensbedrohlichen Situation. Doch was führten die Unfallverursacher wirklich im Schilde?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

