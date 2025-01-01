Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 130: Für die Tonne
44 Min.Ab 12
Als eine Frau in einem Restaurant zusammenbricht und um Luft ringt, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel. - Ein Vater kommt mit seinem Sohn in die Notaufnahme. Der Mann hat sich die Beine an dem Inhalt einer Wärmflasche verbrüht. Aber die Schmerzen in seinen Beinen haben noch eine andere Ursache. - Eine Mutter ruft die Spezialisten - auf einem Waldspielplatz hat eine fremde Frau ihr Baby mitgenommen - aber ein anderes zurückgelassen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1