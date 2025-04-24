Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein übler Film

SAT.1Staffel 5Folge 132vom 24.04.2025
44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Ein Mann ist während einer Filmvorführung zusammengebrochen. Während die Spezialisten ihn versorgen, geht es plötzlich auch anderen Zuschauern schlecht. - Zwei Brüder sind scheinbar vom Pech verfolgt: Während der eine in Glasscherben gefallen ist, erleidet sein Bruder eine heftige Unterleibsverletzung. - Als ein junger Mann beim Autofahren Herzrasen erleidet, kommt es zu einem Auffahrunfall. Im Verlauf des Einsatzes nimmt der Fall jedoch eine dramatische Wendung.

SAT.1
