Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 132: Ein übler Film
44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Ein Mann ist während einer Filmvorführung zusammengebrochen. Während die Spezialisten ihn versorgen, geht es plötzlich auch anderen Zuschauern schlecht. - Zwei Brüder sind scheinbar vom Pech verfolgt: Während der eine in Glasscherben gefallen ist, erleidet sein Bruder eine heftige Unterleibsverletzung. - Als ein junger Mann beim Autofahren Herzrasen erleidet, kommt es zu einem Auffahrunfall. Im Verlauf des Einsatzes nimmt der Fall jedoch eine dramatische Wendung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
