Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 143: Robinson Krause
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher, der in einem Badesee verunglückt ist, wird schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht. Parallel versucht seine aufgebrachte Mutter, ihren Mann und ihre zwei weiteren Kinder am See zu erreichen. Zeitgleich droht der Familienvater vor den Augen seiner Tochter zu ertrinken. Die DLRG gibt alles, um den Mann retten. Doch dann erreicht die Einsatzkräfte die Nachricht, dass der kleinste Sohn verschwunden ist ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1