SAT.1Staffel 5Folge 155
Folge 155: Neues Heim, kein Glück allein

44 Min.Ab 12

Aus dem Traum vom neuen Eigenheim wird für das schwangere Paar Tina und Stefan und ihre Helfer bald ein Alptraum. Beim Renovieren bricht erst Stefans Bruder Alex zusammen, danach erwischt es auch den Vater. Was stimmt nicht mit diesem Haus? - Als ein Mann nach einem schweren Gewitter nach Hause kommt, liegt seine Tochter mit einer Kopfwunde im Garten Wurde die 16-Jährige etwa vom Blitz getroffen? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

SAT.1
