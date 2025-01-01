Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Hinter Schloss und Riegel
44 Min.Ab 12
Ein Siebenjähriger hat sich beim Spielen in einem alten Tresor versteckt und ist nun darin gefangen! Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an. Eile ist geboten, denn die Luft wird knapp und der Zustand des Jungen verschlechtert sich schnell. Außerdem: Eine 60-Jährige wird mit schweren Brandverletzungen in die Notaufnahme gebracht. Der Freund ihrer Tochter musste sie retten, weil sie die übermäßige Hitze und die Flammen aus ihrer Heizdecke nicht spürte.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1