Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: In die Luft
44 Min.Ab 12
Zwei Jungs haben sturmfrei und nutzen die Gelegenheit - sie treiben gefährliche Späße mit Papas Zigarren und weiterem Haus-Inventar. Kurz darauf steht die heimkommende Mutter vor einem brennenden Haus und wählt entsetzt den Notruf. Wird die Feuerwehr die Jungs rechtzeitig retten können? Und: Eine Frau bringt ihre völlig apathische beste Freundin in die Klinik, wo der Arzt ungenießbare Haushaltsgegenstände in ihem Magen entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1