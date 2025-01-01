Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Ein tierisches Baumhaus
43 Min.Ab 12
Zwei Jungs spielen in einem Baumhaus - dann stürzt einer, während der andere es aufgrund enormer Übelkeit nicht mehr herunterschafft. Unter Hochdruck müssen die Spezialisten den Jungen aus dem Baumhaus retten. Außerdem: Eine Patientin wird nach einem Zusammenbruch in die Klinik gebracht. Die Frau hat außerdem einen ausgeprägten "Bartwuchs", der im Empfangsbereich für Spott, Ärger und Tränen sorgt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
