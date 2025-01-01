Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Sprung in die Schüssel
44 Min.Ab 12
Nach einer Druckmassage leidet ein Mann an starken Schmerzen im Nackenbereich. Als Lähmungen hinzukommen, müssen die Spezialisten sofort handeln. Doch ein Transport über das Treppenhaus ist unmöglich. Die Feuerwehr muss dringend helfen. Während der eh schon schwierigen Rettungsaktion kommt es dann auch noch zu einem emotionalen Drama. - Der Leiter eines Abnehm-Camps für Jugendliche ist beim Dauerlauf zusammengebrochen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1