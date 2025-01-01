Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Heiße Hose
44 Min.Ab 12
Eine Mutter wählt den Notruf: Ihr kleiner Sohn liegt mit Vergiftungssymptomen im Garten, während sich der Ältere im Haus eingeschlossen hat und nicht auf das Klopfen des Vaters reagiert. Eilig beginnen die Spezialisten mit der Versorgung - dann fängt plötzlich die Hose des Vaters Feuer! - Ein Radlerin stürzt auf einer Landstraße; der Traktor hinter ihr muss scharf ins Feld ausweichen. Die Spezialisten müssen aufklären, warum die Radlerin die Kontrolle über ihr Rad verloren hat.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1