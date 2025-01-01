Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Gefährliche Fesselspiele
44 Min.Ab 12
Ein Notfall hält die Spezialisten auf Trab: Ein junger Mann hängt gefesselt an einem Kreuz. Skrupellose Passanten filmen den Mann, helfen ihm aber nicht. Da der Mann bewusstlos ist, weiß keiner, was passiert ist. Schockiert versuchen die Rettungskräfte alles, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1