Auf Streife - Die Spezialisten

Gefährliche Fesselspiele

SAT.1Staffel 5Folge 59
Folge 59: Gefährliche Fesselspiele

44 Min.Ab 12

Ein Notfall hält die Spezialisten auf Trab: Ein junger Mann hängt gefesselt an einem Kreuz. Skrupellose Passanten filmen den Mann, helfen ihm aber nicht. Da der Mann bewusstlos ist, weiß keiner, was passiert ist. Schockiert versuchen die Rettungskräfte alles, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.

