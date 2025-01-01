Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Von der Stange
44 Min.Ab 12
Bei einem Poledance-Training ist die Trainerin von der Stange gestürzt und hat eine Schülerin mit verletzt. Die erfahrene Trainerin gibt Schwindel als Grund für den Kontrollverlust an. Die Lage verschärft sich dramatisch, als immer mehr Anwesende über Schwindel klagen. - Ein Mann bekommt auf dem Weg zu einer Party heftige Bauchkrämpfe. Ist es tatsächlich nur eine gewöhnliche Lebensmittelvergiftung?
