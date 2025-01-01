Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 121
44 Min.Ab 12

Eine 43-Jährige findet ihren Sohn im Fitnessstudio seines Vaters - er klemmt unter einer schweren Hantel fest. Die Rettungskräfte müssen ihn befreien und herausfinden: War es ein Unfall oder ein heimtückischer Angriff? - Eine 36-Jährige läuft voller Panik in eine Glasscheibe. Ihre Schwester hat den Verdacht, ihr Ehemann könnte sie einschüchtern. - Eine Frau findet ihr Zuhause im Chaos vor. Im Bad entdeckt sie ihre Nichte, die sich trotz Schmerzen nicht helfen lassen will.

SAT.1
