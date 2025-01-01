Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 126
Folge 126: Lass das mal die Männer machen

44 Min.Ab 12

Eine Automechanikerin behauptet sich in einem reinen Männerbetrieb, doch heute liegt sie schwer verletzt unter Autoteilen. Ein Arbeitsunfall oder eine Attacke ihres sexistischen Kollegen? - Zunächst sieht alles wie ein Streit zwischen Ehemann und Schwager aus, der in der Notaufnahme endet. Doch dahinter steckt eine viel verzwicktere Geschichte. - Ein herzkranker Mann ist nach einem verzweifelten Notruf spurlos in einem Waldgebiet verschwunden.

