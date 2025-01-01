Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 128
Folge 128: Von Männern und Autos

44 Min.Ab 12

Eine 36-Jährige wird beinahe von einem Auto erfasst. Am Steuer: Ihr eigener Mann! Dieser zeigt Symptome eines Schlaganfalls, steckt aber mit der Hand fest. - Eine Frau eilt zu ihrem Freund in die Notaufnahme, nachdem dieser beim Wandern ohnmächtig geworden und einen Abhang hinuntergestürzt ist. - Ein Mann ruft die Rettungskräfte und informiert sie über eine verletzte Frau. Er selbst will aber unerkannt bleiben. Warum? Und was ist zugestoßen?

