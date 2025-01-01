Nur nicht aus der Haut fahrenJetzt kostenlos streamen
Folge 130: Nur nicht aus der Haut fahren
44 Min.Ab 12
Bunte Kondome im Baum, tote Mäuse, ein verletzter Mann im Adamskostüm und eine 17-Jährige, die spurlos verschwunden ist. Die Spezis finden immer mehr kuriose Hinweise. - Eine Frau kommt nach einem Mountainbike-Unfall in die Notaufnahme. Neben den offensichtlichen Schürfwunden bemerkt der Arzt, dass die Frau Bauchkrämpfe unterdrückt. - Ein Hund wird vermisst und seine letzte Spur führt zu einer Garage, die von außen verbarrikadiert ist. Wurde das Tier absichtlich eingesperrt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1