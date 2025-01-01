Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 137: Schlechte Karten für Lilly
44 Min.Ab 12
Eine Frau erleidet im Haus einer Freundin einen epileptischen Anfall. Die zur Hilfe gerufenen Spezis merken schnell, dass in dem Haus etwas nicht stimmt. - In der Klinik am Südring stiehlt eine Patientin ihrer Zimmernachbarin den Kulturbeutel. Ihr auffälliges Verhalten wird bald zu einem medizinischen Rätsel. - Eine Frau soll ihrem Vater dringend Medikamente bringen. Doch anstelle ihres Vaters findet sie nur ihre Mutter mit Atemnot neben dem leeren Hasenkäfig im Garten vor.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1