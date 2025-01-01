Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Knallbonbon

SAT.1Staffel 9Folge 27
Knallbonbon

KnallbonbonJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 27: Knallbonbon

44 Min.Ab 12

Bei einem Ökologie-Kurs-Experiment gibt es eine schwere Explosion - ein Schüler wird schwer verletzt. Ist seine eigene Schwester für den Vorfall verantwortlich? - Ein Mann verletzt sich bei einem Heimwerkerunfall, doch seine Symptome passen nicht zu seiner Verletzung. Langsam kommt der Arzt einem pikanten Geheimnis auf die Spur. - Als eine Frau aufwacht, ist ihr Bett voller Blut, zudem fehlt ihr jegliche Erinnerung an die letzte Nacht. Was ist in ihrem Haus passiert?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen