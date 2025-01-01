Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Eisige Reserve
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Ehemann eingeklemmt unter einem Kühlschrank. Ihr Vater, der das schwere Stück auf seinem Zimmer haben wollte, ist verschwunden. - Eine Malerin wird mit einer blutenden Schulterverletzung angeliefert. Bald macht der Arzt der schlechte Allgemeinzustand seiner Patientin Sorge. - In einem Schrebergarten wird eine Frau verletzt in einem Komposter aufgefunden. Ihre Freundin, mit der sie das grüne Kleinod betreibt, ist verschwunden. Gab es einen Streit?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1