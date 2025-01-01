Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eisige Reserve

SAT.1Staffel 9Folge 33
Folge 33: Eisige Reserve

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Ehemann eingeklemmt unter einem Kühlschrank. Ihr Vater, der das schwere Stück auf seinem Zimmer haben wollte, ist verschwunden. - Eine Malerin wird mit einer blutenden Schulterverletzung angeliefert. Bald macht der Arzt der schlechte Allgemeinzustand seiner Patientin Sorge. - In einem Schrebergarten wird eine Frau verletzt in einem Komposter aufgefunden. Ihre Freundin, mit der sie das grüne Kleinod betreibt, ist verschwunden. Gab es einen Streit?

SAT.1
