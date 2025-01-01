Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Was an Bord geschah

SAT.1Staffel 9Folge 58
Was an Bord geschah

Was an Bord geschahJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 58: Was an Bord geschah

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet einen Abschiedsbrief ihres Mannes und die Hinweise verdichten sich, dass er sich auf seinem Boot befinden könnte. Die eingesetzte Drohne findet jedoch nur Blut und eine Pistole an Deck. - Nachdem eine Mutter ihre Tochter zwei Monate nicht gesehen hat, steht diese plötzlich wieder vor der Tür - verletzt. - Eine Frau folgt ihrer Teenie-Schwester in ein heruntergekommenes Hochhaus. Wenig später sitzt die in einem kaputten Aufzug fest. Was wollte das Mädchen dort?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen