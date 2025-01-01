Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clara erlebt ihr gelbes Wunder

SAT.1Staffel 9Folge 99
44 Min.Ab 12

Als die Mutter einer 17-Jährigen nach Hause kommt, fehlt von der Tochter jede Spur. Blutspuren und ein nackter Mann im Garten lassen das Schlimmste befürchten. - Eine Frau bringt ihren Bruder in die Notaufnahme. Was ist beim Hanteltraining passiert? Ein harmloser Unfall oder steckt mehr dahinter? - Ein Mann baut einen schweren Unfall - Bremsspuren gibt es keine. Seine Freundin rätselt: Was ist auf der Landstraße passiert? Und was hat seine Ex-Freundin damit zu tun?

SAT.1
