PULS 4Staffel 2Folge 2vom 02.12.2009
Folge 2: Hot Spot Hopping

108 Min.Folge vom 02.12.2009Ab 6

In der zweiten Folge müssen sich die 13 Finalistinnen dem gefürchteten Umstyling stellen. Mit neuer Frisur erwartet die Mädchen in der Türkei eine ganz besondere Überraschung: Für ein Fotoshooting mit Starfotograf Sepp Gallauer dürfen die Models mit Delphinen schwimmen. Doch nur, wer bereits beim Strandshooting überzeugen konnte, darf tatsächlich mit den zutraulichen Tieren posieren ...

