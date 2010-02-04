Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 11vom 04.02.2010
99 Min.Folge vom 04.02.2010Ab 6

Mehr Mädchen! Mehr Glamour! Mehr Jet-Set! Die Kandidatinnen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" haben einiges erlebt: Die Mädchen sind um die ganze Welt gereist, haben internationale Modemetropolen besucht, sind von Casting zu Casting gelaufen und haben die heimische und internationale Prominenz getroffen. Welche der Kandidatinnen kann sich aber gegen die Konkurrenz durchsetzen? Die Spannung steigt ...

