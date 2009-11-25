Austria's Next Topmodel
Folge 1: Rekordbrechend zurück
100 Min.Folge vom 25.11.2009Ab 6
Nachdem die Mädchen ihr großzügiges Loft bewundert haben, wartet am nächsten Tag bereits eine neue Aufgabe auf sie: Beim Jetset-Fotoshooting mit Stefan Armbruster müssen sie beweisen, dass sie nicht nur auf dem Catwalk eine gute Figur abgeben. Vier der Mädchen dürfen in edlen Roben von Philipp Plein Couture und Schmuck im Wert von einer viertel Million Euro die Diva in ihnen zeigen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV