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Austria's Next Topmodel

Rekordbrechend zurück

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 25.11.2009
Rekordbrechend zurück

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Austria's Next Topmodel

Folge 1: Rekordbrechend zurück

100 Min.Folge vom 25.11.2009Ab 6

Nachdem die Mädchen ihr großzügiges Loft bewundert haben, wartet am nächsten Tag bereits eine neue Aufgabe auf sie: Beim Jetset-Fotoshooting mit Stefan Armbruster müssen sie beweisen, dass sie nicht nur auf dem Catwalk eine gute Figur abgeben. Vier der Mädchen dürfen in edlen Roben von Philipp Plein Couture und Schmuck im Wert von einer viertel Million Euro die Diva in ihnen zeigen ...

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