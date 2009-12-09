Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

Das Burgshooting

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 09.12.2009
Das Burgshooting

Das BurgshootingJetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 3: Das Burgshooting

99 Min.Folge vom 09.12.2009Ab 6

Eine harte Woche liegt vor den Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" und nicht alle von ihnen werden sie ohne zu stolpern bestehen. Beim Burgshooting mit Fotograf und Juror Andreas Ortner müssen die Mädchen ihre dunkle und mysteriöse Seite zeigen. Und beim anschließenden Casting für einen Renault Werbespot können die Topmodel-Kandidatinnen wieder punkten. Wer hat genügend schauspielerisches Talent?

