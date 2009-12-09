Austria's Next Topmodel
Folge 3: Das Burgshooting
99 Min.Folge vom 09.12.2009Ab 6
Eine harte Woche liegt vor den Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" und nicht alle von ihnen werden sie ohne zu stolpern bestehen. Beim Burgshooting mit Fotograf und Juror Andreas Ortner müssen die Mädchen ihre dunkle und mysteriöse Seite zeigen. Und beim anschließenden Casting für einen Renault Werbespot können die Topmodel-Kandidatinnen wieder punkten. Wer hat genügend schauspielerisches Talent?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4