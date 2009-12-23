Weihnachtsspecial: "Oh, Du Fröhliche"Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: Weihnachtsspecial: "Oh, Du Fröhliche"
94 Min.Folge vom 23.12.2009Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür, doch für die Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" wird es im Fünf-Sterne Hotel Stanglwirt in Kitzbühel noch einmal richtig spannend. Eine neue Herausforderung wartet auf die Mädchen - ein einzigartiges Shooting mit besonderen Partnern: Raubtieren. Und was erwartet die Topmodel-Kandidatinnen in Tirol? Nach einer großen Weihnachtsüberraschung beweisen sie soziales Engagement ...
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4