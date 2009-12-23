Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

Weihnachtsspecial: "Oh, Du Fröhliche"

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 23.12.2009
Folge vom 23.12.2009

Weihnachten steht vor der Tür, doch für die Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" wird es im Fünf-Sterne Hotel Stanglwirt in Kitzbühel noch einmal richtig spannend. Eine neue Herausforderung wartet auf die Mädchen - ein einzigartiges Shooting mit besonderen Partnern: Raubtieren. Und was erwartet die Topmodel-Kandidatinnen in Tirol? Nach einer großen Weihnachtsüberraschung beweisen sie soziales Engagement ...

