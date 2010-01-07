Austria's Next Topmodel
Folge 7: Fashion Queens
94 Min.Folge vom 07.01.2010Ab 6
In der Fashionmetropole London sollen die acht Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" auch auf internationalem Boden zeigen, dass sie das Zeug zum Topmodel haben. Bevor die Mädchen allerdings ihr Potenzial unter Beweis stellen dürfen, werden sie von Miss Molly, der britischen Fashion-Ikone, einem kleinen Test unterzogen. Was wissen die Mädchen über die Modebranche, welche Designer, welche Labels und welche Fotografen kennen sie? Peinlichkeiten sind da vorprogrammiert!
Weitere Folgen in Staffel 2
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4