Austria's Next Topmodel
Folge 9: Vive l'Art
94 Min.Folge vom 21.01.2010Ab 6
Es lebe die Kunst! Im Schloss Belvedere werden die sechs Topmodel-Kandidatinnen von Direktorin Agnes Husslein-Arco und Jurorin Andrea Weidler zu einem Kunstteaching erwartet. Wer war Prinz Eugen und was bedeutet Impressionismus? Fragen, auf die nicht jedes Mädchen die passende Antwort findet. Schnell sind grobe Wissenslücken aufgedeckt und Prinz Eugen mutiert gar zum Kaiser. Leichter fällt den angehenden Models dafür das Casting von Anelia Pechev ...
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4