Austria's Next Topmodel
Folge 12: Best of 2
97 Min.Folge vom 11.02.2010Ab 6
Die besten und spannendsten Szenen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke". Welche der Kandidatinnen konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und wer meisterte die gestellten Challenges am besten? Erleben Sie die schönsten und traurigsten Momente von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" im Rückblick.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 8-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ATV