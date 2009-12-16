Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 4vom 16.12.2009
Folge 4: High Society

95 Min.Folge vom 16.12.2009Ab 6

Sonne, Strand und Luxus pur: Auf der Eröffnungsparty des neuen Waldorf Astoria Hotels "The Beach House" auf den Malediven feiern und in einem luxuriösen Bungalow mit Privatpool eine verdiente Auszeit von dem stressigen Modelleben nehmen? Das wird für zwei Kandidatinnen möglich! Beim Gala-Dinner im Austria-Trend-Hotel Savoyen müssen die Mädchen nur die Jury mit ihrem perfekten Auftreten überzeugen und schon ergattern sie sich den Luxustrip ...

