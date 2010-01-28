Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Welcome to the Jungle

PULS 4Staffel 2Folge 10vom 28.01.2010
Welcome to the Jungle

Welcome to the JungleJetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 10: Welcome to the Jungle

98 Min.Folge vom 28.01.2010Ab 6

Die letzte Reise, die letzte große Entscheidung: Diese Woche geht es für die fünf Kandidatinnen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" um alles. Wer schafft den Einzug ins große Finale, wer scheitert so knapp vor dem Ziel? In Kapstadt wartet auf Aylin (16), Sarah (21), Johanna (19), Lina (16) und Nina (18) nicht nur Sightseeing-Spaß. Wilde Tiere, heißer Sand und wichtige Jobs - wer kann in Kapstadt überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen