Austria's Next Topmodel
Folge 10: Welcome to the Jungle
98 Min.Folge vom 28.01.2010Ab 6
Die letzte Reise, die letzte große Entscheidung: Diese Woche geht es für die fünf Kandidatinnen von "Austria's Next Top Model mit Lena Gercke" um alles. Wer schafft den Einzug ins große Finale, wer scheitert so knapp vor dem Ziel? In Kapstadt wartet auf Aylin (16), Sarah (21), Johanna (19), Lina (16) und Nina (18) nicht nur Sightseeing-Spaß. Wilde Tiere, heißer Sand und wichtige Jobs - wer kann in Kapstadt überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4