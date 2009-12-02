Austria's Next Topmodel
Folge 2: Hot Spot Hopping
108 Min.Folge vom 02.12.2009Ab 6
In der zweiten Folge müssen sich die 13 Finalistinnen dem gefürchteten Umstyling stellen. Mit neuer Frisur erwartet die Mädchen in der Türkei eine ganz besondere Überraschung: Für ein Fotoshooting mit Starfotograf Sepp Gallauer dürfen die Models mit Delphinen schwimmen. Doch nur, wer bereits beim Strandshooting überzeugen konnte, darf tatsächlich mit den zutraulichen Tieren posieren ...
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4