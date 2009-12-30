Austria's Next Topmodel
Folge 6: Best Of 1
95 Min.Folge vom 30.12.2009Ab 6
Wie haben sich Aylin, Sarah, Anna und Iris sowie die anderen Kandidatinnen bisher geschlagen? Außerdem: bisher unveröffentlichte Szenen und das Beste aus der zweiten Staffel von "Austria's next Topmodel".
